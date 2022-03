Raffl mit Assist: Dallas Stars siegen erst spät

Michael Raffl hat mit den Dallas Stars nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Bei den Montreal Canadiens setzte sich das Team aus Texas am Donnerstag (Ortszeit) mit 4:3 nach Verlängerung durch. John Klingberg traf zehn Sekunden vor Ende der Overtime entscheidend. Raffl verbuchte per Backhand-Pass bei der 1:0-Führung durch Radek Faksa einen Assist. Die Stars liegen in der Western Conference aktuell auf dem neunten Rang.