Weg von Putins Gas: Steirer stürmen Installateure

Wie viele Öl- und Gasheizungen gibt es noch in der Steiermark?

Im Jahr 2000 waren Ölheizungen dominierend, ihr Anteil sinkt aber. Noch gibt es laut Umweltressort 100.000 Anlagen, dazu kommen 60.000 Gasheizungen. Der Großteil der Kessel wurde zwischen 1990 und 2000 errichtet.

Wie hoch sind die Förderungen bei einem Umstieg?

Bei einem Umstieg auf Holzheizungen oder Wärmepumpen sind von Bund und Land kombiniert mehr als 10.000 Euro an Förderungen möglich - das sind meist etwa 50% der Investitionskosten. Für einkommensschwache Haushalte sind sogar 100% Förderung möglich!

Was kostet eigentlich die Energieberatung?

Am Telefon oder in der Zentrale in Graz ist die Beratung kostenlos, wenn sie vor Ort im eigenen Haus durchgeführt wird, beträgt der Selbstbehalt 50 Euro. Bei Heizungstausch innerhalb eines Jahres wird dieser Betrag rückerstattet. Service-Telefon: 0316/877-3955.