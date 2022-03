Anteil der grünen Energie steigt nicht stark genug

In Zeiten, in denen der Ukraine-Krieg Europa noch tiefer in die Gaskrise stürzt und die Ölpreise explodieren, wurde er mit Spannung erwartet, der jährliche weiß-grüne Energiebericht. Das diesmal 66-seitige Dokument, herausgegeben vom Land Steiermark, liefert einen aktuellen Befund, wie es denn bei uns so aussieht in Sachen Stromimporte oder Ausbau von Wind- und Wasserkraft.