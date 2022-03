Mehr Soja statt Getreide durch die Düngerkrise

Die Landwirte in Europa, und daher auch in OÖ, sind großteils auf Düngemittel angewiesen, die in Russland produziert werden. Aufgrund der Kriegsfolgen ist Dünger enorm teuer geworden, oder gar nicht mehr verfügbar, wir berichteten. Unsere Bauern schlittern daher im Schatten des Ukraine-Kriegs in eine „Düngerkrise“. Nun planen viele Landwirte um.