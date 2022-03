Teuerungen: Wiener Grüne fordern weitere „Zuckerl“

Die Parteichefs Judith Pühringer und Peter Kraus sprachen sich in einer Pressekonferenz für ein umfangreiches Unterstützungspaket aus. Jenes, das von der SPÖ zuletzt angekündigt wurde, werde prinzipiell begrüßt, betonten sie. Es gehe aber zu wenig weit und sei zum Teil ein „Copy and Paste“ des Teuerungsausgleichs des Bundes. In Wien wird es unter anderem Direktanweisungen an Mindestsicherungsbeziehern bzw. Mindestpensionisten geben.