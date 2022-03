Wien: Geldgeschenke für Mindestsicherungsbezieher

Die explodierenden Energiekosten machen fast allen zu schaffen. Die Stadt Wien hat daher ein Paket geschnürt, das entlasten soll - aber nicht alle. Diese Wiener Energieunterstützung Plus in Höhe von 124,3 Millionen Euro beruht auf drei Säulen. 50 Millionen Euro werden einer ersten Tranche bereitgestellt, aber nur für Mindestsicherungsbezieher und Co.