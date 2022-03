KAC-Star Strong nach Horror-Check schwer verletzt!

Dodero, der eine Spieldauerstrafe ausgefasst hatte, wurde tags darauf von der ICE-Liga wegen eines „illegalen Checks gegen Kopf oder Nacken“ für vier Spiele gesperrt und erhielt eine Geldstrafe von 1000 Euro. Der KAC liegt in der „Best Of Seven“-Serie 1:3 zurück, das nächste Spiel steigt am Freitag in Wien.