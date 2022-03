Verstappen vor Neustart: „Alles kann passieren“

An diesem Wochenende ist es mit Tarnen und Täuschen in der Formel 1 vorbei. Wenn am Samstag in Sakhir beim ersten Qualifying der Saison die Motoren heulen, wird die wahre Leistungsstärke der Teams zu sehen sein und ein Vergleich der neuen Autos mit ihren Vorgängermodellen möglich. „Ich bin aufgeregt, dass wir die Aufmerksamkeit jetzt auf das Rennfahren legen können. Es ist eine komplett neue Ära für den Sport und alles kann passieren“, sagte Weltmeister Max Verstappen.