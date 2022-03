Enorme Preise: kronehit zahlt Ihre Tankrechnung

Für Autofahrer ist derzeit die Fahrt zur Tankstelle besonders schmerzhaft: Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise stark steigen lassen. An den Zapfsäulen notierten Benzin und Diesel vergangene Woche erstmals über zwei Euro. Österreichs größter Privatsender kronehit will Abhilfe schaffen und übernimmt jetzt die Spritkosten gebeutelter Autofahrerinnen und Autofahrer.