Staffmischling Micky in Panik davongelaufen

Der kleine Staffmischlingsrüde Micky ist am Montag in der Nähe des Bahnhofes von Passering (Kappel am Krappfeld) in Panik davongelaufen. Der kleine Rüde hat sich vor dem Zug erschreckt und hat sich samt Halsband und Leine losgerissen. Der Vierbeiner stammt aus Belgrad und ist vollkommen ortsunkundig. Er hat Angst vor Männern. Sichtungen erbeten unter 0676/4883248.