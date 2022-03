Irin startet mit Duft-Neuheit in Salzburg durch

Auf die Idee, ihre eigenen Aromawürfelchen zu vertreiben, ist Cait Hill eher aus der Not heraus gekommen. Sie betreibt ein Nagelstudio in Salzburg und war als körpernaher Dienstleister von den Corona-Lockdowns schwer getroffen. „Irgendwie musste ich meine Mitarbeiter aber weiterhin bezahlen“, erzählt sie. Was zur Rettung ihrer eigenen Existenz dienen sollte, zog schnell größere Kreise. „Auch andere Betreiber kleiner Shops nahmen meine Duftwürfel in ihr Sortiment auf um coronabedingte Ausfälle zu überbrücken“, erzählt Cait.