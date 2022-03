Paletten voll Hilfsgüter statt Wein nach Kiew

Auf die Hilfsaktion aufgesprungen ist auch der Arzt im Ort. Dr. Ulf Schlaffer bietet Spendern ab 40 Euro je nach Summe Massagen und Ähnliches in seinem Physikalischen Institut. Allein am Samstag wurden von den Patienten 1000 Euro gespendet, die Schlaffer verdoppelt. Solange von den Händlern in Kiew Nachrichten kommen, wird weitergesammelt. „Einerseits habe ich jeden Tag Angst, aufs Handy zu schauen, weil schrecklich ist, was dort passiert. Andererseits hoffe ich, dass die Nachrichten nicht abreißen. So lange können wir nämlich helfen“, so die Winzerin.