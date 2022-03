Kranker Körper durch falsche Ernährung

Die Corona-Pandemie deckte etliche Mängel in unserer Art zu leben, auf: So hat die Ernährung etwa bedeutenden Einfluss auf den Verlauf einer Covid 19-Infektion und -Erkrankung. Eine Studie aus fünf europäischen Ländern und den USA zeigte, dass die Ernährungsweise offenbar direkt mit dem Verlauf zusammenhängt. Personen, die sich überwiegend pflanzlich ernährten, hatten wesentlich seltener unter einer schweren Krankheit zu leiden als jene, die sehr oft Fleißsch aßen. Abgesehen davon ist mittlerweile belegt, dass die in hohem Maß ernährungsabhängigen Erkrankungen Adipositas, Diabetes Typ 2, atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck das Risiko für einen schweren Verlauf einer Sars-Cov-2-Infektion deutlich erhöhen.