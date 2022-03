Rückenschmerzen: Jeder Schritt zählt

So sollte man etwa die Mittagspause für einen flotten Spaziergang nutzen. Mit einem Hund macht es natürlich mehr Spaß, in Bewegung zu bleiben. Ein Vierbeiner wirkt sich meist sehr positiv auf die Gesundheit seiner Halter aus. Egal bei welchem Wetter und in welcher Gemütslage: Ein Hundebesitzer muss aus dem Haus, um mit dem Haustier Gassi zu gehen. Damit der Rücken nicht unter der Zugkraft des Hundes leidet, sollte die Fellnase mit seinem Besitzer einen Kurs besuchen, um an der Leine gehen zu lernen.