Doping! Erneuter Prozess gegen ehemaligen Radprofi

Der Dopingprozess gegen den ehemaligen Radprofi Stefan Denifl hat nach einer Aufhebung des Urteils vom Jänner 2021 durch den Obersten Gerichtshof (OGH) am Montag am Landesgericht Innsbruck seine Neuauflage gefunden. Denifl war wegen gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs zu zwei Jahren Haft, 16 Monate davon bedingt, verurteilt worden. Am Montag bekannte sich der Tiroler teilweise schuldig.