Pacult: „Dem Herrn Stojkovic gebührt ein Oscar!“

Peter Pacult (Austria-Klagenfurt-Trainer): „Bei den Gegentoren waren wir nicht allzu clever, wir müssen einfach besser verteidigen und lernen, giftiger und robuster zu sein. Bis zum 0:1 waren wir gut im Spiel und hatten auch unsere Möglichkeiten. Nach dem schnellen 1:3 und Rot für Gemicibasi konnten wir alles das, was wir uns vorgenommen hatten, nicht mehr durchziehen. Der Ausschluss war meiner Meinung nach unbegründet, dem Herrn Stojkovic gebührt ein Oscar, weil er sich so theatralisch fallen lassen hat. Es war schon der dritte unberechtigte Ausschluss, den wir Schiedsrichter Hameter zu verdanken haben. Ich hoffe, der Herr Hameter oder die Beobachter schauen sich diese Szene genau an. Das Problem ist jetzt, dass uns wieder ein Spieler aufgrund einer Fehlentscheidung von Herrn Hameter fehlt.“