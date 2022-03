Messerattacke in New Yorker Museum of Modern Art

Zwei Mitarbeiterinnen des weltberühmten Museums of Modern Art in New York sind am Samstag bei einer Messerattacke verletzt worden. Die beiden Opfer seien „in stabilem Zustand“ in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen bereits mehrfach auffällig gewordenen Stammgast des MoMA, dem kürzlich wegen „ungebührlichen Verhaltens“ die Mitgliedskarte entzogen worden war. Das Gebäude wurde evakuiert.