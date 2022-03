Das Land Kärnten vergibt zwei Paris-Stipendien

Zwei bildenden Künstlern wird nächstes Jahr die Chance geboten, durch Paris-Stipendien, die vom Land Kärnten vergeben werden, sechs Monate in Frankreichs Landeshauptstadt zu verbringen. Gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt verfügt das Land Kärnten nämlich über das Benützungsrecht einer Atelierswohnung in der Cité Internationale des Arts in Paris, wo die Künstler ihren Aufenthalt genießen können. Zudem werden die Kunstschaffenden während dieser Zeit finanziell Unterstützung.