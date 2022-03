Liga-Finale: So tippt Fußball-Ikone Mario Haas

Ab Samstag wird es in der Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga mit Hartberg (gegen Altach) spannend, ab Sonntag steigt Sturm (in Salzburg) in die Meistergruppe ein. Für die „Steirerkrone“ spielt Fußball-Experte Mario Haas diesmal Orakel: Hat der „Bomber“ seine Blackys als Vizemeister auf der Rechnung? Muss Hartberg gar vielleicht den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten? Haas blickt für uns in die Glaskugel.