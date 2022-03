Lachen, Weinen und Glücksgefühl bei den Festwochen

„Hausmusikroas“

Wie Musik Gemeinschaft stiften kann, zeigt die von Franz Welser-Möst initiierte „Hausmusikroas“ (ab 7. Mai), die bei ihrer zweiten Auflage, nun Einzug in Kulturhauptstadt-Gemeinden hält. Die Festwochen wagen sich aber auch an ein Open-Air-Konzert von „My Ugly Clementine“ (2.7.). Die vier Musikerinnen sorgen mit Post-Punk-Einflüssen und einer Prise Soul für positive Vibes. Erstmals ist auch Multi-Perkussionist Martin Grubinger und das Percussive Planet Ensemble bei den Festwochen (30.7.) dabei. Thomas Bernhard bleibt ein Thema: Die Dramatiker-Entdeckung Thomas Arzt liest und diskutiert am 3. Juli im Bernhard-Haus in Ohlsdorf.

www.festwochen-gmunden.at