Sieber bringt einen Sattelzug voller Hilfsgüter

Von seiner Nationalratskollegin Gudrun Kugler gefragt, ob er nicht als OSZE-Beobachter mit an die polnisch-ukrainische Grenze kommen wollte, sagte Norbert Sieber sofort zu. „Ich wollte mir ein Bild von der Lage in Susiec machen, wo viele aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder in Zelten leben. Und ich wollte natürlich auch nicht mit leeren Händen kommen“, erzählt der Landwirt von der Fluh. So beschloss er kurzerhand, seinen VW-Bus mit Lebensmitteln vollzuladen und bat seine Musik-Kollegen um Unterstützung.