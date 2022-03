Paris-Nizza: Roglic übernimmt Führung von van Aert

Topfavorit Primoz Roglic hat seinem Jumbo-Teamkollegen Wout van Aert nach der ersten Bergetappe der Radfernfahrt Paris-Nizza das Führungstrikot abgenommen. Der Slowene kam am Donnerstag auf dem 190 km langen Weg von Saint-Just-Saint-Rambert nach Saint-Sauveur-de-Montagut wie seine Gesamtwertungskonkurrenten in der ersten großen Verfolgergruppe ins Ziel. Der Tagessieg ging an den Soloausreißer Brandon McNulty (USA/Team UAE).