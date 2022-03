Winter-Destination ab Linz auch im Sommer gesetzt

Nachdem Corona und damit verbundene Maßnahmen in vielen Ländern die Reisefreudigkeit einschränkten, wird nun die Sehnsucht nach Urlaub am Meer gestillt. Im Sommerflugplan des Airport Linz sind sechs griechische Inseln gesetzt: Karpathos, Korfu, Kos, Kreta, Rhodos und Zakynthos. Neben Mallorca, das von Eurowings ab Mitte April zweimal pro Woche direkt angeflogen wird, ist vor allem das Interesse an einem Urlaub in Ägypten groß.