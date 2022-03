Im Mühlviertel: „Wolf, du hast die Gans gerissen“

Die Gen-Analyse aus Beweismaterial an den beiden „Opfern“ wird entscheiden, ob im Mühlviertel das Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, in „Wolf, du hast die Gans gerissen“ umgedichtet werden muss. Denn in Lasberg wurden zwei Gänse gewildert, und weil dort ein Isegrim herumstreift, ist er in Verdacht.