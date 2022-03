„Wäre Putin ,Frau Putina‘, gäbe es Krieg nicht“

Wie würde die aussehen?

Wäre Putin ,Frau Putina‘, gäbe es diesen Krieg sicher nicht. Frauen würden sich anders connecten, anders committen in so einer Situation. Nicht, dass Frauen nicht auch böse und schwierig sein können, aber es würde andere Lösungen geben. Deswegen sollte man alles dafür tun, dass Frauen die Zukunft regeln - und zwar unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie Männer haben. Frauen und Männer mit gleichen Qualifikationen müssen das Gleiche verdienen, so fängt es an.