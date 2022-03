Hausdurchsuchung nach Bestellung im Darknet

Am 9. Februar 2022 stellten Zollbeamte in Wien eine Briefsendung mit Amphetaminen und Ecstasy sicher. Die Sendung war an einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark adressiert. Aufgrund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Hausdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an.