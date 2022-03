Weltcup-Comeback nach Schulterluxation

„Fühle mich körperlich viel besser“

Bei den Herren wird der Salzburger Lukas Müllauer (Saalfelden, S), der inzwischen von seiner langwierigen Verletzungspause wieder in den Weltcup zurückkehrt ist, wieder an den Start gehen. Da für Müllauer und Baumgartner die Teilnahme bei den Olympischen Spielen ausgefallen ist, haben sich die beiden Freeski-Asse auf eine intensive Trainingsphase konzentriert, um jetzt bei den letzten Weltcup-Bewerben in dieser Saison zu zeigen, was in ihnen steckt. Müllauer konnte nach seiner erneuten Schultergelenksluxation im Jänner, die freie Zeit gut nutzen, um mit einer intensiven Reha wieder fit zu werden. „Es geht mir jetzt wirklich gut, ich fühle mich körperlich viel besser als vor meinem Weltcupstart in Font Romeu im Jänner. Natürlich war es schade und bitter, dass ich meinen Olympiaspot in Peking nicht wahrnehmen konnte.“