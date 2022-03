Leader Lustenau verlor Schlager gegen FAC mit 1:2!

Der FAC ist zum 1. Jäger von Tabellenführer Austria Lustenau in der 2. Liga aufgestiegen! Die Floridsdorfer bezwangen nach einer ungewollten Corona-Pause am Montagabend im Nachtragsspiel der 19. Runde die Vorarlberger nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1, schafften den Sprung von Rang vier auf zwei und rückten bis auf sieben Zähler an den Spitzenreiter heran. Der FAC hat auch den Vorteil, ein Spiel weniger ausgetragen zu haben, Lustenau spürt also den Atem der Wiener ...