Boston Celtics gewinnen Krimi gegen Brooklyn Nets!

Hoher Besuch in Boston. Wenn die Brooklyn Nets zu Gast sind, kündigt sich in den meisten Fällen ein echter Leckerbissen für NBA-Fans an. So auch sonntagabends. Im Minutentakt wechselte die Führung im Duell der beiden Eastern-Conference-Teams - mit einem knappen Lead für die Gäste aus Brooklyn ging es in die Pause. Dass Boston die Halle am Ende als Sieger verlassen durfte, lag vor allem an einem überragenden Jayson Tatum. Der 24-Jährige erzielte 54 Punkte bei drei Assists und fünf Rebounds. Für den Small Forward bedeutet das die vierte 50-Punkte-Marke seiner NBA-Karriere.