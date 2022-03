Ein Offizier für die Stadt-FPÖ

Morgen, Dienstag, will die FPÖ das Geheimnis lüften, wer in Zukunft die krisengebeutelte Stadtpartei der Blauen führen soll. Die Entscheidung dürfte jetzt gefallen sein. Laut neuesten Informationen wird Dominic Maier die Führung der Blauen in der Stadt übernehmen.