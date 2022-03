Kramer fliegt am Holmenkollen am Podest vorbei

Am Sonntag steht im Nordisch-Mekka ein weiterer Einzelwettkampf an, der bei entsprechendem Ausgang mit Kramers Triumph in der Gesamtwertung enden könnte. Am Samstag holte sich Silje Opseth just in ihrer norwegischen Heimat ihren ersten Weltcupsieg. Die 22-Jährige konnte durch die Tageshöchstweite von 131,5 m im Finaldurchgang auch eine verpatzte Landung verschmerzen. 2,6 Punkte rettete sie auf Kriznar, die auf den Gesamtsieg der ‘Tournee‘ durch den hohen Norden zusteuert. Vor den letzten zwei Bewerben führt die formstarke Slowenin 49 Punkte vor ihrer Landsfrau Ursa Bogataj.