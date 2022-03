Dieser Steirer spielt unter russischer Flagge

Tourstart in den USA mit gemischten Gefühlen

Nach dem gestrigen Benefizkonzert für die Ukraine in Wien steht für Russkaja mit der morgen startenden großen Amerika-Tournee die unmittelbare Nagelprobe bevor. Von Nashville bis Miami sind 16 Termine geplant. „Die Vorfreude darauf ist überschattet, weil keiner von uns weiß, was in den USA passieren wird.“