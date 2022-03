„Millionen Menschen werden auf die Straße gehen“

Putins Krieg ist fatal, aber keineswegs der einzige Grund für die schwierige Weltlage.

Wir stecken in einer Wachstumsfalle. Wir brauchen Wachstum, um nach Corona Schulden zu tilgen, Löhne anzuheben, allgemein voranzukommen. Um den Klimawandel einzudämmen, müsste es aber ein grünes Wachstum sein. Das würde die durchschnittlichen Haushalte enorm belasten. Und um uns von den anfälligen globalen Versorgungsketten wieder etwas zu lösen und auch Chinas autoritären Vormarsch einzudämmen, müssen wir wieder mehr Waren in Europa produzieren. Das wird aber wesentlich teurer, weil unsere Lohnkosten viel höher sind. Außerdem wird aus der Friedensdividende eine Kriegsdividende für Spekulanten mit Rüstungsaktien. Ein Puffer war bisher, dass ein durchschnittlicher Haushalt bislang nur etwa 13 Prozent seines Einkommens für Essen und Trinken ausgibt. Vor 45 Jahren war es noch doppelt so viel. Doch jetzt steigen auch die Lebensmittelpreise wieder, ganz zu schweigen von den Wohnkosten. Die Corona-Demos sind nur die Vorhut eines kommenden Protests. Die Frage ist, wann die große Rebellion kommt, nicht ob. Millionen Menschen werden sich in Europa wehren, weil es sich für sie einfach nicht mehr ausgeht.