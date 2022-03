Frauen als fixer Bestandteil des Bundesheeres

Die körperlichen Anforderungen an Frauen, die Karriere beim Bundesheer machen wollen, unterscheiden sich von jenen für Männer. Bei der Eignungsprüfung sind mindestens acht Liegestütze erforderlich, Männer müssen 15 schaffen. Beim Standhochsprung sind für Frauen 28 Zentimeter erforderlich, für Männer 37. Anwärterinnen müssen zudem sechs Klimmzüge im Schräghang können, Männer zehn. 2400 Meter müssen Frauen in längstens 14.51 Minuten laufen, Männer in 13.45 Minuten.