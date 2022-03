Rapids Feldhofer: „Wir sind den Druck gewöhnt!“

„Scheinbar hört man mir nicht zu, oder man will es nicht hören. Aber ich habe immer gesagt, dass wir verjüngen, im Umbruch sind, daher in dieser Saison Probleme haben werden. Dennoch heißt es immer: Aber Rapid muss doch.“ Zoki Barisic im Angriffsmodus. Für Rapids Sportchef ist das Finale gegen Austria Klagenfurt um die Top-6 nicht nur eine Pflicht, auch eine Chance: „Wir leisten Pionierarbeit, haben uns für diesen Weg entschieden, um in Zukunft zu ernten.“ Und morgen? „Wir werden marschieren, seriös und konzentriert bleiben, werden dem Druck standhalten.“