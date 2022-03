Krems nach Sieg über Hard Erster in Meisterliga

Die Deckungsreihen auf beiden Seiten hatten über die 60 Minuten einiges zu tun, was sich auch an den drei Roten Karten jeweils nach Zeitstrafen zeigte. Mit 15 gehaltenen Bällen war Neuzugang Thomas Eichberger einer der Väter des Erfolgs. Am Samstag trifft unter anderem Bregenz auf Vöslau, am Montag gastiert der Tabellendritte Fivers Margareten in Schwaz.