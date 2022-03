Experten klären auf: „Niemand muss Jod kaufen“

Auch Schulen sind gerüstet

Dennoch auf Nummer sicher gehen offenbar schon einzelne Schulen und schicken Informationsschreiben an Eltern, was zusätzlich für Verunsicherung sorgt. „Alle Schulen in Österreich haben ohnehin immer Jod-Tabletten gelagert. Dafür unterschreiben Eltern zu Beginn des Schuljahrs auch Einverständniserklärungen, das ist seit Jahren das gleiche Vorgehen“, sagt Debora Knob, Sprecherin des Bildungsministeriums. In der Bildungsdirektion Wien verweist man auf ein Rundschreiben aus 2016, wonach erst nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden und mit elterlicher Zustimmung Jod-Tabletten verteilt werden.