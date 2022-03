„Reaktorblöcke sind von Natur aus robust!“

Besonders das Ausmaß der Schäden im Atomkraftwerk Saporischschja wird beleuchtet. Laut derzeitigen Infos gibt es allerdings „keine ausgetretene Strahlung“, so Moderator Carsten-Pieter Zimmermann. Auf die Frage hin, ob es in Zukunft zu einem gezielten Angriff auf Reaktoren kommen kann, meint der „Krone“-Militärexperte: „Ich glaube nicht, dass die Russen so selbstmörderisch sind und irgendwelche Reaktoren beginnen zu beschießen.“