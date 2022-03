Mixed-Team holt bei Junioren-WM Bronze-Medaille!

Im Mixed-Team-Bewerb am heutigen Mittwoch der Junioren-WM in Zakopane (POL) eroberte das österreichische Team die Bronzemedaille. Gold geht an Deutschland (Simon Mach, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster, Tristan Sommerfeldt), die Silbermedaille sicherte sich Italien (Stefano Radovan, Annika Sieff, Daniela Dejori, Iacopo Bortolas; +3,9sek).