Bittere Spurs Niederlage bei Jakob Pöltls Jubiläum

„In unserem ersten Spiel zurück zu Hause haben wir schwach begonnen, einen 19-Punkte-Rückstand in eine Führung verwandelt, aber am Ende keine guten Lösungen gefunden“, analysierte Pöltl. Lonnie Walker IV erzielte 30, Dejounte Murray 29 Punkte für die Texaner, die am Samstag bei den Charlotte Hornets gastieren. Danach tritt San Antonio bis 18. März sieben Mal hintereinander zu Hause an.