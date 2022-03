Nachtlokale bereit für Partys ohne Covid-Regeln

Seit zwei Jahren hatten die Nachtlokale in Kärnten bis auf ein paar Sommermonate durchwegs geschlossen. „Seit dem ersten Lockdown im März 2020 war unsere Salud Alm in Klagenfurt 650 Tage zugesperrt“, erzählt Klaus Aschbacher: Am 5. März macht er wieder auf. „Das Leben kehrt zur Normalität zurück. Freitag und Samstag sind alle Tische ausgebucht.“ Auch Szene-Gastronom Gerti Höferer bietet im „Teatro“ seit Covid-Zeiten Tische an. „Binnen zehn Minuten waren wir für Freitag ausverkauft. Ich hab’ auch schon Faschingsdienstag aufgemacht.“