Schon 12. Wechsel in der türkis-grünen Regierung

22 Gesundheitsminister in 50 Jahren

Das Gesundheitsministerium ist übrigens auch außerhalb von Pandemiezeiten durchaus anfällig für Personalwechsel an der Spitze. Gegründet vor etwa mehr als 50 Jahren - am 2. Februar 1972 - hat es bereits ebenso viele Minister und Ministerinnen erlebt wie die meisten der schon seit 1945 bestehenden Ressorts - nämlich in Summe 22. Im Amt geblieben sind diese folglich nicht allzu lang. Nur drei brachten es auf die vier Jahre, die früher eine Legislaturperiode dauerte. Wolfgang Mücksteins Amtszeit von nicht ganz elf Monaten ist auch nicht die kürzeste.