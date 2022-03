Samstage wie früher: Schleichwege nun abgeriegelt

Zwei weitere Samstage mit strengen Kontrollen

Die strengen Kontrollen und Abriegelungen werden zumindest noch diesen sowie einen weiteren Samstag an bestimmten Punkten vollzogen – etwa bei der Kreuzung am „Landhaus“ in St. Gertraudi oder bei der Zillertal-Info in Schlitters. „Prinzipiell gelten die Fahrverbote bis 16. April“, präzisiert Astl. Die BH stimmt die Maßnahmen mit dem örtlichen Tourismus (vor allem laut Buchungszahlen) ab.