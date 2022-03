Ceferin gegen WM alle zwei Jahre und Super League!

Konkret halten Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin laut Medienberichten am grundsätzlichen Plan einer eigenständigen Liga für europäische Topklubs fest, wollen diesen aber adaptieren. „Zuerst haben sie diese unsinnige Idee inmitten einer Pandemie angestoßen und dann lesen wir jeden Tag, dass sie eine weitere Idee jetzt starten wollen - mitten in einem Krieg“, wetterte Ceferin. „Muss ich mehr über diese Leute sagen? Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt.“