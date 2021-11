„Trollfarmen“ machten Stimmung pro Super League

Ein Hashtag, das der Unterstützung für Real Madrids Präsident Florentino Perez dient, sei demnach von 7.000 Accounts - die meisten ohne einen einzigen Follower - in rund 18.000 Tweets benutzt worden. Die betreffenden „Fake Accounts“ seien in erster Linie in Spanien und den arabischen Ländern verortet worden, berichtete die Agentur „Pandemia Digital“. Hunderte Bots, also Computerprogramme, die automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeiten, seien genutzt worden.