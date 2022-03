Die Ukraine und die Fragezeichen

Knapp dreieinhalb Wochen noch, dann könnte es in Wien zum Spiel des Jahres kommen - gewinnt Österreich in Wales, geht es am 29. März gegen den Sieger der Partie Schottland - Ukraine um das WM-Ticket. Bei einer Niederlage gibt’s auch ein Spiel im Prater, dann würde es gegen den Verlierer der Schottland-Partie gehen.