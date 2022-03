„Meine Spieler werden so richtig heiß sein“

Apropos Play-off: Am 24. März geht’s in Wales mit dem Halbfinale ans Eingemachte.

Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit allen Gegnern beschäftigt, waren viel unterwegs. Auch telefonisch war ich mit den Spielern in Kontakt. Nächste Woche bin ich noch in München beim Spiel von Salzburg, dann bei Real Madrid gegen Paris. Danach hoffen wir, dass alle Spieler fit sind, wir aus dem Vollen schöpfen können - momentan ist das der Fall.