„Ich lade alle gern ein, meinen Rekord zu knacken“

„Die 170 Meter zu erreichen, ist gar nicht so leicht“, so Andi Goldberger, „aber mit ein wenig Übung schafft man auch das. Mein persönlicher Rekord liegt bei 181 Metern. Ich lade alle ein, den zu schlagen.“ Andi Goldberger fungiert nicht nur beim „echten“ Skispringen als Kommentator - auch in der Online-Version gibt der Ex-Adler seinen Senf dazu. Und will damit die Teilnehmer animieren, auf dem Zitterbalken Platz zu nehmen und sich für heimische Sportler die Schanze hinunterzustürzen. Denn pro Sprung über 170 Meter landet ein Euro bei der Österreichischen Sporthilfe.