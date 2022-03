KAC und Znojmo gewannen Pre-Play-off-Krimis 3:2

In Klagenfurt hatte es vor allem die Schlussphase der regulären Spielzeit mit zwei KAC-Toren und einem Gegentreffer innerhalb von 72 Sekunden in sich. Die späte Entscheidung ging auf das Konto von Rok Ticar, der erst in der 15. Minute der Verlängerung zuschlug. Mit einem weiteren Erfolg am Freitag in Südtirol würde der zuletzt ersatzgeschwächt schlecht aufgetretene Rekordmeister über Umwege doch noch ins Viertelfinale kommen.