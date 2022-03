LIVE ab 20.30 Uhr: LASK gegen Red Bull Salzburg

Am Montag vermeldete der Serienmeister zwar, für das Duell mit dem LASK „spielfähig“ zu sein, doch wie der Kader für die Reise nach Pasching aussehen wird, darüber gab es am Vortag der Partie keine Angaben. „Einige Spieler, die zuletzt Corona-positiv waren oder aktuell noch sind, sind nicht einsatzbereit“, hieß es in einer Salzburg-Mitteilung vom Dienstag. Dem Vernehmen nach könnte sich bei einigen Profis der Einsatz erst wenige Stunden vor dem Anpfiff entscheiden. Der Zuversicht von Salzburg-Trainer Jaissle taten die Turbulenzen der vergangenen Tage keinen Abbruch. "Die Vorbereitung auf das Spiel und die Umstände sind natürlich nicht optimal, das ist ja klar.